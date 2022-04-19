В Испании значительно смягчат масочный режим в помещениях

Правительство Испании одобрило во вторник решение, согласно которому с 20 апреля значительно смягчается масочный режим в стране, введенный из-за пандемии.

Правительство Испании сегодня одобрило решение, согласно которому с 20 апреля значительно смягчается масочный режим в стране, введенный из-за пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter кабмина.

До настоящего времени жителям королевства нужно было в обязательном порядке носить маски в помещениях во всех общественных местах, в том числе в магазинах, кафе, ресторанах или школах.

Строгий масочный режим был введен в стране почти два года назад.

"Совет министров одобряет прекращение обязательного [ношения] масок внутри помещений с 20 апреля", - говорится в сообщении. Несмотря на решение правительства, со среды это средство защиты еще нужно будет носить в больницах, домах престарелых, а также в общественном транспорте.