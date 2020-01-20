В Испании жертвами непогоды стали не менее трех человек

В результате непогоды в Испании, которая сопровождается сильными порывами ветра и снегопадами, погибли по меньшей мере три человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в воскресенье в автономном сообществе Астурия умер мужчина.

Кроме того, в понедельник стало известно о смерти бездомной женщины в Гандии (автономное сообщество Валенсия). Еще один мужчина погиб в населенном пункте Педро-Бернардо (автономное сообщество Кастилия-и-Леон).

Государственное метеорологическое агентство Испании объявило из-за бури предупреждение в 33 провинциях королевства. Из-за непогоды перекрыты некоторые дороги, закрыты для движения судов порты Валенсии и Гандии. В 194 муниципалитетах Валенсии отменены занятия.