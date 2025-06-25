В Испании заявили о нежелании увеличивать расходы на НАТО

В Испании заявили о нежелании увеличивать расходы на НАТО

Министр экономики Испании Карлос Куепро заявил, что его страна не ожидает никаких последствий из-за отказа выполнить требование о расходах на оборону в размере 5% от ВВП.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Таким образом, министр подтвердил слова главы правительства Испании Педро Санчеса, о том что государство не будет тратить на оборону более 2,1% ВВП, поскольку этого не требуют обязательства по обеспечению военной мощи в рамках НАТО.

"Испания будет ответственным союзником", - заявил Куерпо, подчеркнув, что страна тем не менее выполнит все свои обязательства перед НАТО.

На саммите НАТО, который проходит в Гааге, ожидается, что будет одобрена цель по увеличению расходов на оборону до 5% от ВВП. Это станет ответом на требование президента США Дональда Трампа и опасения европейцев, считающих, что после начала войны между РФ и Украиной их безопасность подвергается все большей опасности.