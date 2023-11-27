Глава МИД Испании: Страны поддержали идею мирной конференции по Ближнему Востоку

Международная мирная конференция по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, проведение которой предложила Испания, получила многочисленную поддержку со стороны разных стран.

Международная мирная конференция по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, проведение которой предложила Испания, получила многочисленную поддержку со стороны разных стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес.

Выступая по итогам встречи Союза для Средиземноморья, он отметил: "Именно поэтому мы выдвинули идею международной мирной конференции, которая на этой встрече Союза для Средиземноморья получила многочисленную поддержку, как это уже было в Совете ЕС и в Лиге арабских государств".