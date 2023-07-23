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В Испании завершилось голосование на досрочных всеобщих выборах

В Испании завершилось голосование на досрочных всеобщих выборах Голосование на досрочных выборах в Генеральные кортесы (парламент) завершилось в воскресенье в Испании. Избирательные участки открылись в 09:00 по местному времени (11:00 - бакинское) и работали до 20:00 (22:00 - бакинское). Исключение составляют пункты д
Другие страны
23 июля 2023 г. 22:19
В Испании завершилось голосование на досрочных всеобщих выборах

Голосование на досрочных выборах в Генеральные кортесы (парламент) завершилось в воскресенье в Испании. Избирательные участки открылись в 09:00 по местному времени (11:00 - бакинское) и работали до 20:00 (22:00 - бакинское). Исключение составляют пункты для голосования на Канарских островах, где участки из-за разницы во времени закроются через час.

Как передает Report, по данным на 18:00 (20:00 - бакинское), явка составила около 53%, что почти на 4 п.п. ниже, чем на выборах 2019 года. По итогам волеизъявления будут избраны 350 членов Конгресса депутатов (нижняя палата), а также 208 сенаторов. Правом голоса обладают более 37 млн испанцев, из которых около 2 млн проживают за рубежом.

Как сообщили в МВД Испании, свыше 90 тыс. сотрудников правоохранительных органов обеспечивали порядок в день выборов, которые прошли без серьезных инцидентов. Предварительный подсчет голосов начнется практически сразу после закрытия участков.

Изначально волеизъявление было запланировано на конец этого года, тем не менее в конце мая премьер-министр Педро Санчес объявил о решении провести внеочередное голосование. Глава правительства пошел на этот шаг после неудовлетворительных результатов на региональных и муниципальных выборах, полученных Испанской социалистической рабочей партией, лидером которой он является.

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Версия на азербайджанском языке İspaniyada növbədənkənar parlament seçkilərində səsvermə başa çatıb

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