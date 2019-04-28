​В Испании завершилось голосование на досрочных парламентских выборах

Голосование на выборах в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент) завершилось в воскресенье в Испании. Избирательные участки открылись в 09:00 по местному времени и работали до 20:00, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным на 18:00, явка превысила 60%. По итогам волеизъявления подданных королевства будут избраны 350 членов Конгресса депутатов (нижняя палата), а также 208 сенаторов (верхняя палата). Правом голоса обладают более 36 млн испанцев, из которых около 2 млн проживают за рубежом. Подсчет голосов начнется практически сразу после закрытия участков.

Предполагалось, что всеобщие выборы должны были состояться в Испании в 2020 году. Тем не менее из-за того, что Конгресс депутатов не одобрил предложенный правительством проект бюджета на текущий год, премьер-министр Педро Санчес решил объявить о проведении внеочередных выборов. Таким образом, данное волеизъявление стало уже третьим за последние несколько лет.