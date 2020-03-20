​В Испании закрывают все отели

Власти Испании закроют все отели и другие объекты для проживания туристов в рамках программы борьбы с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в указе, опубликованном в Официальном правительственном бюллетене.

Отмечается, что закрытие гостиниц будет происходить лишь в момент отсутствия клиентов, но не позднее, чем через семь дней после вступления декрета в силу.

В среду министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес призвала всех туристов, находящихся на территории страны, покинуть ее, и пообещала, что испанские власти окажут помощь.

Ранее в среду британский Форин-офис распространил заявление, в котором рекомендовал всем британцам, находящимся в Испании, вернуться на родину. При этом в британском внешнеполитическом ведомстве заявили, что все гостиницы в Испании закроются с 24 марта. Испанский МИД опроверг эту информацию.