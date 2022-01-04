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В Испании зафиксированы первые случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19

В Испании зафиксированы первые случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19 В испанской Каталонии обнаружили первые случаи "флуроны" - одновременного заражения коронавирусом и вирусом гриппа.
Другие страны
4 января 2022 г. 04:48
В Испании зафиксированы первые случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19

В испанской Каталонии обнаружили первые случаи "флуроны" - одновременного заражения коронавирусом и вирусом гриппа.

Как передает Report со ссылкой на Euro Weekly News, случай подтвердила директор каталонской службы здравоохранения Джемма Крейвинкель.

"Это единичные случаи. Пока речь идет о легком течении заболевания", - заявила Крейвинкель и напомнила, что и уже привычные нам респираторные заболевания могут сочетать в себе несколько вирусов.

"Комбинация" гриппа и коронавируса была впервые обнаружена в Израиле. Согласно предварительным данным, заразившейся оказалась роженица, у которой не было прививки. В настоящий момент заболевшая женщина чувствует себя хорошо, за ее состоянием наблюдают врачи.

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