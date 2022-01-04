В Испании зафиксированы первые случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19

В испанской Каталонии обнаружили первые случаи "флуроны" - одновременного заражения коронавирусом и вирусом гриппа.
Как передает Report со ссылкой на
"Это единичные случаи. Пока речь идет о легком течении заболевания", - заявила Крейвинкель и напомнила, что и уже привычные нам респираторные заболевания могут сочетать в себе несколько вирусов.
"Комбинация" гриппа и коронавируса была впервые обнаружена в Израиле. Согласно предварительным данным, заразившейся оказалась роженица, у которой не было прививки. В настоящий момент заболевшая женщина чувствует себя хорошо, за ее состоянием наблюдают врачи.