В Испании зафиксированы первые случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19

В испанской Каталонии обнаружили первые случаи "флуроны" - одновременного заражения коронавирусом и вирусом гриппа.

В испанской Каталонии обнаружили первые случаи "флуроны" - одновременного заражения коронавирусом и вирусом гриппа.

Как передает Report со ссылкой на Euro Weekly News , случай подтвердила директор каталонской службы здравоохранения Джемма Крейвинкель.

"Это единичные случаи. Пока речь идет о легком течении заболевания", - заявила Крейвинкель и напомнила, что и уже привычные нам респираторные заболевания могут сочетать в себе несколько вирусов.

"Комбинация" гриппа и коронавируса была впервые обнаружена в Израиле. Согласно предварительным данным, заразившейся оказалась роженица, у которой не было прививки. В настоящий момент заболевшая женщина чувствует себя хорошо, за ее состоянием наблюдают врачи.