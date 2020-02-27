В Испании зафиксирован еще один случай заражения коронавирусом

Второй случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Валенсии - третьем по численности населения городе Испании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Twitter местные власти.

"Подтвержден второй случай коронавируса в автономном сообществе Валенсия", - отметили в департаменте здравоохранения региона. Там добавили, что заболевание было выявлено у мужчины в городе Валенсия.

Таким образом, общее число подтвержденных случаев в Испании достигло 14, из них два человека уже поправились. Четверо инфицированных находятся на Канарских островах. Там, в частности, заболевание обнаружили у итальянца и его супруги, которые в течение недели проживали в отеле на Тенерифе.