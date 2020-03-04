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В Испании зафиксировали первую смерть от коронавируса

​В Испании зафиксировали первую смерть от коронавируса

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Испании.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Redaccion Medica.

"В Испании зафиксирована первая смерть от коронавируса. Это пациент больницы Арнау Виланова в Валенсии, который скончался 13 февраля после тяжелой пневмонии", - говорится в сообщении.

"На момент смерти инкубационный период болезни превышал 14 дней", - сообщила министр здравоохранения Ана Барсело.

По данным издания, министерство здравоохранения определило, что пациент умер от этого вируса, после повторного проведения соответствующих анализов.

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