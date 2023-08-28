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В Испании зафиксировали 366 инцидентов из-за шторма

В Испании зафиксировали 366 инцидентов из-за шторма Сильные порывы ветра и дожди, обрушившиеся на Балеарские острова с воскресенья, привели к 366 инцидентам,.
Другие страны
28 августа 2023 г. 15:54
В Испании зафиксировали 366 инцидентов из-за шторма

Сильные порывы ветра и дожди, обрушившиеся на Балеарские острова с воскресенья, привели к 366 инцидентам,.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает экстренные службы Испании.

Согласно информации, на Балеарских островах было зафиксировано падение деревьев, перебои с электроснабжением и затопления магазинов.

Кроме того, из-за сильного ветра и волн у побережья Пальмы туристический круизный лайнер врезался в нефтяной танкер. В результате столкновения судов шесть человек получили легкие травмы, был поврежден причал.

Из-за непогоды пострадали аэропорты Пальмы, Ибицы и Менорки - было отменено около 90 рейсов, отложено - 29, а также из-за шторма более 4 тыс. человек все еще остаются без электричества.

Государственное метеорологическое агентство Испании объявило предупреждение о неблагоприятной погоде в прибрежных территориях королевства. Ведомство установило в подверженных опасности провинциях желтый (опасность) и оранжевый уровень опасности (высокая опасность). Согласно прогнозам ведомства, порывы ветра во вторник могут достигнуть 120 км/ч, а высота волн - 4 метра.

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Версия на английском языке Spain records 366 incidents due to storm

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