В Испании задержана женщина по подозрению в вербовке для ИГ

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Гражданская гвардия Испании задержала 21-летнюю подданную страны по подозрению в вербовке в террористическую группировку ИГ, сообщает Report со ссылкой на агентство Associated Press.

Операция проводилась при поддержке американского ФБР. Помимо подозрений в вербовке женщин для ИГ, испанку обвиняют в организации сетевых сообществ с другими приверженцами идеологии джихада.

МВД Испании сообщило, что женщину задержали во вторник в прибрежном каталонском городе Паламос.