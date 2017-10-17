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    В Испании задержана женщина по подозрению в вербовке для ИГ

    Операция проводилась при поддержке американского ФБР

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Гражданская гвардия Испании задержала 21-летнюю подданную страны по подозрению в вербовке в террористическую группировку ИГ, сообщает Report со ссылкой на агентство Associated Press.

    Операция проводилась при поддержке американского ФБР. Помимо подозрений в вербовке женщин для ИГ, испанку обвиняют в организации сетевых сообществ с другими приверженцами идеологии джихада.

    МВД Испании сообщило, что женщину задержали во вторник в прибрежном каталонском городе Паламос.

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