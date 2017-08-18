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    В Испании задержан третий подозреваемый в причастности к теракту

    Полиция Испании задержала в городе Риполь еще одного подозреваемого в связи с терактом в Барселоне© Reuters

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Полиция Испании задержала в городе Риполь еще одного подозреваемого в связи с терактом в Барселоне, передает Report со ссылкой на Reuters.

    Вечером 17 августа белый фургон въехал в толпу людей на улице Рамбла в центре Барселоны, в результате чего, по последним данным, погибли 13 человек, более 100 пострадали.

    Правоохранительные органы Испании в рамках спецоперации смогли задержать двоих подозреваемых, при этом ни один из них не является водителем фургона — его поиски продолжаются.

    Наряду с этим в рамках расследования были проведены рейды в каталонском городе Камбрильс: ликвидированы четверо подозреваемых в подготовке нового теракта, еще один подозреваемый скончался от полученных ран.

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