В Испании задержан третий подозреваемый в причастности к теракту

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Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Полиция Испании задержала в городе Риполь еще одного подозреваемого в связи с терактом в Барселоне, передает Report со ссылкой на Reuters.

Вечером 17 августа белый фургон въехал в толпу людей на улице Рамбла в центре Барселоны, в результате чего, по последним данным, погибли 13 человек, более 100 пострадали.

Правоохранительные органы Испании в рамках спецоперации смогли задержать двоих подозреваемых, при этом ни один из них не является водителем фургона — его поиски продолжаются.

Наряду с этим в рамках расследования были проведены рейды в каталонском городе Камбрильс: ликвидированы четверо подозреваемых в подготовке нового теракта, еще один подозреваемый скончался от полученных ран.