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В Испании задержан россиянин по подозрению в контрабанде стекол для военных самолетов в РФ

В Испании задержан россиянин по подозрению в контрабанде стекол для военных самолетов в РФ Полиция Испании задержала гражданина России и гражданина Украины по подозрению в вывозе в РФ санкционных товаров. Дело было открыто в 2021 году, когда полиция узнала о семейной паре украинцев, которые поставляли авиационное оборудование в обход экспортног
Другие страны
5 апреля 2023 г. 19:43
В Испании задержан россиянин по подозрению в контрабанде стекол для военных самолетов в РФ

Полиция Испании задержала гражданина России и гражданина Украины по подозрению в вывозе в РФ санкционных товаров. Дело было открыто в 2021 году, когда полиция узнала о семейной паре украинцев, которые поставляли авиационное оборудование в обход экспортного контроля, передает Report со ссылкой на Коммерсант.

Как сообщает пресс-служба МВД Испании, подозреваемых задержали в городах Ирун и Фуэнтеррабия в провинции Гипускоа на севере страны. Согласно сообщению, один из задержанных — глава международной бизнес-сети, которая незаконно торгует оборонными материалами.

По версии следствия, задержанные создали схему по вывозу подсанкционных товаров в Россию через третьи страны. В ходе расследования также прошла операция по срыву поставки авиационного стекла для кабин военных самолетов в Россию. Имена задержанных не раскрываются.

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