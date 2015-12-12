 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Испании задержан мужчина за вербовку в ИГ несовершеннолетних

    34-летний подданный Испании внушал молодым людям идеологию ИГ

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Гражданская гвардия Испании задержала сегодня мужчину, который подозревается в вербовке несовершеннолетних в ряды террористической группировки "Исламское государство". 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство внутренних дел королевства.

    По его данным, спецоперация прошла в автономном городе Сеута. По словам следователей, 34-летний подданный Испании внушал молодым людям идеологию ИГ. Он также обещал им помочь перебраться в зону конфликта в Сирии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi