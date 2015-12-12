​В Испании задержан мужчина за вербовку в ИГ несовершеннолетних

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Гражданская гвардия Испании задержала сегодня мужчину, который подозревается в вербовке несовершеннолетних в ряды террористической группировки "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство внутренних дел королевства.

По его данным, спецоперация прошла в автономном городе Сеута. По словам следователей, 34-летний подданный Испании внушал молодым людям идеологию ИГ. Он также обещал им помочь перебраться в зону конфликта в Сирии.