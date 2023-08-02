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В Испании задержали трех человек из списка самых разыскиваемых преступников Европы

В Испании задержали трех человек из списка самых разыскиваемых преступников Европы Гражданская гвардия Испании задержала в королевстве трех человек из списка самых разыскиваемых преступников Венгрии, а также европейского списка.
Другие страны
2 августа 2023 г. 14:06
В Испании задержали трех человек из списка самых разыскиваемых преступников Европы

Гражданская гвардия Испании задержала в королевстве трех человек из списка самых разыскиваемых преступников Венгрии, а также европейского списка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов.

По их информации, операция была проведена совместно с венгерской полицией. Арестованные также "фигурировали на момент побега в списке самых разыскиваемых преступников Европы", уточнили в гражданской гвардии. Все задержанные являются гражданами Венгрии.

Подозреваемые связаны с незаконной торговлей наркотиками. В мае 2023 года правоохранительные органы узнали, что преступники могли скрываться в автономном сообществе Валенсия.

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Версия на английском языке 3 most wanted criminals of Europe detained in Spain

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