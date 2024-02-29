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В Испании задержали причастного к контрабанде оборонных материалов в Саудовскую Аравию

В Испании задержали причастного к контрабанде оборонных материалов в Саудовскую Аравию Гражданская гвардия Испании задержала человека, который предположительно связан с контрабандой оборонных материалов в Саудовскую Аравию.
Другие страны
29 февраля 2024 г. 13:07
В Испании задержали причастного к контрабанде оборонных материалов в Саудовскую Аравию

Гражданская гвардия Испании задержала человека, который предположительно связан с контрабандой оборонных материалов в Саудовскую Аравию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

По их информации, полицейские завели расследование в отношении еще одного подозреваемого. В частности, "задержанный использовал принадлежащую ему компанию, расположенную в Малаге, для осуществления многочисленных экспортных операций на сумму более 2,8 млн евро". Эти операции не имели необходимых разрешений от испанских властей, поэтому они "мошеннических образом" выдавались за отправку запасных частей для грузовиков.

Отмечается, что, "помимо поставок двигателей и запасных частей военного назначения, компания также оказывала техническую помощь в проведении модернизации многочисленных бронированных машин" Вооруженных сил Саудовской Аравии. "Эти транспортные средства позднее использовались в войне в Йемене в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, направленных против обострения этого военного конфликта", - добавили в гражданской гвардии.

По ее версии, благодаря операции удалось предотвратить "не только то, что расследуемая компания продолжала незаконно экспортировать военные материалы без какого-либо контроля со стороны испанских властей, но и то, что указанные материалы могли быть перенаправлены [для использования] в военных конфликтах, таких как упомянутый в Йемене, или в другие страны Ближнего Востока".

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