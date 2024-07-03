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В Испании задержали подозреваемых в сексуальной эксплуатации более 500 женщин

В Испании задержали подозреваемых в сексуальной эксплуатации более 500 женщин Национальная полиция Испании пресекла деятельность одной из крупнейших преступных группировок в стране, которая занималась сексуальной эксплуатацией женщин.
Другие страны
3 июля 2024 г. 18:21
В Испании задержали подозреваемых в сексуальной эксплуатации более 500 женщин

Национальная полиция Испании пресекла деятельность одной из крупнейших преступных группировок в стране, которая занималась сексуальной эксплуатацией женщин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов.

По их информации, стражи порядка задержали 25 человек и освободили 11 женщин. Всего число потерпевших может превышать 500. Речь идет о прибывших из Латинской Америки.

Жертв заставляли работать круглосуточно семь дней в неделю. Годовая прибыль преступников могла превышать 1,5 млн евро. В ходе семи обысков полицейские изъяли кокаин и свыше 145 тыс. евро наличными.

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