В Испании задержали подозреваемых в сексуальной эксплуатации более 500 женщин

Национальная полиция Испании пресекла деятельность одной из крупнейших преступных группировок в стране, которая занималась сексуальной эксплуатацией женщин.

Национальная полиция Испании пресекла деятельность одной из крупнейших преступных группировок в стране, которая занималась сексуальной эксплуатацией женщин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов.

По их информации, стражи порядка задержали 25 человек и освободили 11 женщин. Всего число потерпевших может превышать 500. Речь идет о прибывших из Латинской Америки.

Жертв заставляли работать круглосуточно семь дней в неделю. Годовая прибыль преступников могла превышать 1,5 млн евро. В ходе семи обысков полицейские изъяли кокаин и свыше 145 тыс. евро наличными.