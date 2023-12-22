В Испании задержали подозреваемого в связях с ИГ

Гражданская гвардия Испании задержала в провинции Севилья (автономное сообщество Андалусия) подозреваемого в связях с террористической группировкой "Исламское государство".

Гражданская гвардия Испании задержала в провинции Севилья подозреваемого в связях с террористической группировкой "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении местных правоохранительных органов.

По их информации, мужчина через социальные сети занимался пропагандой деятельности ИГ. В частности, он создал многочисленные аккаунты для распространения связанного с терроризмом контента.

Сейчас в Испании объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. В стране регулярно проводятся задержания предполагаемых экстремистов.