В Испании задержали подозреваемого в связях с ИГ

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Национальная полиция Испании задержала в Сан-Себастьяне (Страна басков) подозреваемого в пропаганде идей террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, задержанный, гражданин Марокко, 24 лет, находился в розыске.

"Идеологию ДАИШ он распространял главным образом через интернет, размещая в социальных сетях видео и посты в поддержку ДАИШ. Поиски потенциальных террористов он вел в основном среди людей, "восприимчивых к социальной изоляции", — говорится в сообщении МВД.

Всего за среду испанские силы правопорядка задержали трех человек, подозреваемых в связях с исламскими террористами. Гражданская Гвардия задержала в Ируне (провинция Гипускоа, Страна басков) подозреваемого в связях с ИГ, который намеревался отправиться в Сирию для участия в боевых действиях. Национальная полиция задержала в Аранхуэсе (сообщество Мадрид) человека, который был намерен совершить теракт на территории Испании.