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В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников

В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников Национальная полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых беглецов от правосудия в Европе.
Другие страны
25 ноября 2024 г. 15:00
В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников

Национальная полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых беглецов от правосудия в Европе.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов.

По их информации, подозреваемый был арестован в провинции Жирона [автономное сообщество Каталония]. В отношении него действовало два европейских ордера на арест, которые выдали власти Венгрии и Румынии.

Задержанного среди прочего обвиняют в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Для его ареста полицейским пришлось выдать себя за работников по уходу за парками и садами.

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