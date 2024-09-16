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В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников Европы

В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников Европы Национальная полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых преступников в Европе, которого обвиняют в торговле наркотиками.
Другие страны
16 сентября 2024 г. 21:27
В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников Европы

Национальная полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых преступников в Европе, которого обвиняют в торговле наркотиками.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел королевства.

"Сотрудники Национальной полиции арестовали в Мадриде одного из самых разыскиваемых людей в Европе, обвиняемого в торговле наркотиками. Он вместе с другими членами семьи и ближайшим окружением возглавлял преступную организацию", - отмечается в заявлении.

Также в МВД Испании указали, что мужчина был приговорен к более чем 29 годам лишения свободы в Бельгии за действия в период с 2014 по 2018 год, в результате которых он мог заработать более чем €4 млн.

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