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В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников Европы

В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников Европы Национальная полиция Испании задержала в стране одного из наиболее разыскиваемых в Европе преступников.
Другие страны
12 января 2023 г. 15:39
В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников Европы

Национальная полиция Испании задержала в стране одного из наиболее разыскиваемых в Европе преступников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

По их информации, 37-летний беглец был задержан в провинции Толедо (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча). Он находился в розыске с 2014 года. В отношении преступника действовал ордер на арест по подозрению в пытках, похищении, незаконном владении оружием, угрозах и других преступлениях.

Как отметили в полиции, мужчина входил в состав "одной из самых активных преступных организаций последний десятилетий в Испании".

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Версия на английском языке One of Europe's most wanted criminals arrested in Spain

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