В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников Европы

Национальная полиция Испании задержала в стране одного из наиболее разыскиваемых в Европе преступников.

Национальная полиция Испании задержала в стране одного из наиболее разыскиваемых в Европе преступников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

По их информации, 37-летний беглец был задержан в провинции Толедо (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча). Он находился в розыске с 2014 года. В отношении преступника действовал ордер на арест по подозрению в пытках, похищении, незаконном владении оружием, угрозах и других преступлениях.

Как отметили в полиции, мужчина входил в состав "одной из самых активных преступных организаций последний десятилетий в Испании".