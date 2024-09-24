В Испании задержали лидера банды, занимавшейся убийствами и наркоторговлей в Панаме

Национальная полиция Испании задержала близ Мадрида лидера банды, занимавшейся убийствами, торговлей оружием и наркотиками в Панаме.

Национальная полиция Испании задержала близ Мадрида лидера банды, занимавшейся убийствами, торговлей оружием и наркотиками в Панаме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

По их информации, подозреваемый был внесен Интерполом в список самых разыскиваемых беглецов из Латинской Америки в Европе. Расследование продолжалось с июля 2024 года.

Стражи порядка узнали, что часть семьи задержанного проживала в разных частях Испании. Тогда полицейские установили наблюдение за двумя домами, в одном из которых, как выяснилось, укрывался лидер банды. Вскоре он был задержан в торговом центре близ Мадрида.