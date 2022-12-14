В Испании задержали лидера группировки, занимавшейся отмыванием денег россиян

Правоохранительные органы Испании задержали лидера преступной группировки, которая занималась отмыванием денег.

Правоохранительные органы Испании задержали лидера преступной группировки, которая занималась отмыванием денег.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду Европейское полицейское агентство (Европол).

"Предполагается, что группировка переводила миллионы евро через банковские счета в Европе, прежде чем направить средства в Испанию на покупку недвижимости, - отметили в организации. - Человек, находящийся в центре данной схемы, был задержан на Канарских островах".

К настоящему моменту полицией также изъято 75 объектов недвижимости по всей Испании общей стоимостью €25 млн.

Как отметили в организации, в ходе расследования также был выявлен ряд фиктивных компаний, не ведущих никакой реальной экономической деятельности. Грязные деньги в конечном счете либо направлялись на банковские счета российских граждан, предположительно проживающих в Испании, для покупки недвижимости, либо переводились агентствам недвижимости, имевшим тесные связи с связи российской общиной, которые покупали недвижимость от лица предполагаемых клиентов.