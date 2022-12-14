В Испании задержали лидера группировки, занимавшейся отмыванием денег россиян

Правоохранительные органы Испании задержали лидера преступной группировки, которая занималась отмыванием денег.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду Европейское полицейское агентство (Европол).
"Предполагается, что группировка переводила миллионы евро через банковские счета в Европе, прежде чем направить средства в Испанию на покупку недвижимости, - отметили в организации. - Человек, находящийся в центре данной схемы, был задержан на Канарских островах".
К настоящему моменту полицией также изъято 75 объектов недвижимости по всей Испании общей стоимостью €25 млн.
Как отметили в организации, в ходе расследования также был выявлен ряд фиктивных компаний, не ведущих никакой реальной экономической деятельности. Грязные деньги в конечном счете либо направлялись на банковские счета российских граждан, предположительно проживающих в Испании, для покупки недвижимости, либо переводились агентствам недвижимости, имевшим тесные связи с связи российской общиной, которые покупали недвижимость от лица предполагаемых клиентов.