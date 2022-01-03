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В Испании задержали крупного мошенника, работавшего с криптовалютами

В Испании задержали крупного мошенника, работавшего с криптовалютами Сотрудники гражданской гвардии Испании задержали одного из самых крупных мошенников, который работал с криптовалютами.
Другие страны
3 января 2022 г. 06:37
В Испании задержали крупного мошенника, работавшего с криптовалютами

Сотрудники гражданской гвардии Испании задержали одного из самых крупных мошенников, который работал с криптовалютами.

Как передает Report со ссылкой на телерадиокомпанию РТВЕ, на счетах задержанного в Валенсии 45-летнего мужчины блокировано более 2,5 млн евро.

Его жертвами становились в основном жители Испании и Португалии. Против него выдвинуты обвинения по семи пунктам, связанным с мошенничеством и отмыванием денег.

Представители гражданской гвардии Испании рассказали, что операция по выявлению мошенника, который создал финансовую пирамиду, продолжалась с августа прошлого года.

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