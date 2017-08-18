 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Испании задержали четвертого подозреваемого в связи с терактами

    Число погибших при терактах в Каталонии увеличилось до 14 человек© Boston Herald

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Каталонская полиция задержана четвертого подозреваемого в связи с терактами в городах Барселона и Камбрильс, передает Report со ссылкой на Reuters.

    Как сообщили также экстренные службы Каталонии в своем твиттере, число погибших при терактах в Каталонии увеличилось до 14 человек. По данным медслужб, женщина, госпитализированная при атаке в городе Камбрильс, скончалась от полученных ран.

    Число же раненых в результате теракта в Барселоне увеличилось до 130 человек, заявил советник по здравоохранению правительства Каталонии Антони Комин в интервью радиостанции Catalunya Ràdio.

    По его словам, 16 человек находятся в критическом состоянии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi