В Испании задержали четвертого подозреваемого в связи с терактами

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Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Каталонская полиция задержана четвертого подозреваемого в связи с терактами в городах Барселона и Камбрильс, передает Report со ссылкой на Reuters.

Как сообщили также экстренные службы Каталонии в своем твиттере, число погибших при терактах в Каталонии увеличилось до 14 человек. По данным медслужб, женщина, госпитализированная при атаке в городе Камбрильс, скончалась от полученных ран.

Число же раненых в результате теракта в Барселоне увеличилось до 130 человек, заявил советник по здравоохранению правительства Каталонии Антони Комин в интервью радиостанции Catalunya Ràdio.

По его словам, 16 человек находятся в критическом состоянии.