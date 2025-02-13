В Испании задержали 5 человек по подозрению в нарушении эмбарго на поставку химпродукции в РФ

В Испании задержали 5 человек по подозрению в нарушении эмбарго на поставку химпродукции в РФ

Сотрудники испанских правоохранительных органов задержали пять человек по подозрению в нарушении эмбарго на поставку химических компонентов в Россию.

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Правоохранительные органы Испании задержали пять человек по подозрению в нарушении эмбарго на поставку химических компонентов в Россию. Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в четверг Национальная полиция Испании. "Задержания проведены в провинциях Барселона и Валенсия совместными силами сотрудников Национальной полиции, таможенной и налоговой служб. Кроме того, во время обысков на трех предприятиях изъяты электронные носители и документация", - говорится в коммюнике. Эти меры приняты в продолжение операции, которую испанские правоохранительные органы провели в октябре 2024 года. Тогда на таможне в порту Барселоны было изъято 13 т химических веществ, подпадающих под эмбарго на поставку в Россию, и которые планировалось отправить в РФ. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram