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В Испании задержали 5 человек по подозрению в нарушении эмбарго на поставку химпродукции в РФ

В Испании задержали 5 человек по подозрению в нарушении эмбарго на поставку химпродукции в РФ Сотрудники испанских правоохранительных органов задержали пять человек по подозрению в нарушении эмбарго на поставку химических компонентов в Россию.
Другие страны
13 февраля 2025 г. 15:47
В Испании задержали 5 человек по подозрению в нарушении эмбарго на поставку химпродукции в РФ

Правоохранительные органы Испании задержали пять человек по подозрению в нарушении эмбарго на поставку химических компонентов в Россию.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в четверг Национальная полиция Испании.

"Задержания проведены в провинциях Барселона и Валенсия совместными силами сотрудников Национальной полиции, таможенной и налоговой служб. Кроме того, во время обысков на трех предприятиях изъяты электронные носители и документация", - говорится в коммюнике.

Эти меры приняты в продолжение операции, которую испанские правоохранительные органы провели в октябре 2024 года. Тогда на таможне в порту Барселоны было изъято 13 т химических веществ, подпадающих под эмбарго на поставку в Россию, и которые планировалось отправить в РФ.

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Версия на азербайджанском языке İspaniyada Rusiyaya ixraca qoyulan embarqonu pozmaqda şübhəli bilinən beş nəfər saxlanılıb

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