В Испании задержали 5 человек по подозрению в нарушении эмбарго на поставку химпродукции в РФ

Правоохранительные органы Испании задержали пять человек по подозрению в нарушении эмбарго на поставку химических компонентов в Россию.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в четверг Национальная полиция Испании.
"Задержания проведены в провинциях Барселона и Валенсия совместными силами сотрудников Национальной полиции, таможенной и налоговой служб. Кроме того, во время обысков на трех предприятиях изъяты электронные носители и документация", - говорится в коммюнике.
Эти меры приняты в продолжение операции, которую испанские правоохранительные органы провели в октябре 2024 года. Тогда на таможне в порту Барселоны было изъято 13 т химических веществ, подпадающих под эмбарго на поставку в Россию, и которые планировалось отправить в РФ.