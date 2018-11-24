В Испании задержали 46 человек, получавших пенсию за умерших людей

Баку. 24 ноября.REPORT.AZ/ Полиция Испании раскрыла случаи мошенничества на сумму почти в 6 миллионов евро и задержала 46 человек, которые получали пенсию за умерших пожилых людей, сообщается в пресс-релизе полиции, передает РИА Новости.

«Сотрудники отдела расследований службы социального обеспечения, подчиненной отделу полиции по экономическим и финансовым преступлениям,… раскрыли мошенничество на сумму почти 6 миллионов евро в результате незаконного присвоения пенсий умерших людей», — говорится в пресс-релизе, передает Report. Отмечается, что полиция задержала 46 человек в десяти автономных сообществах по подозрению в 53 преступлениях, связанных с подделкой документов, мошенничеством и незаконным присвоением денежных средств.

Большинство подозреваемых — члены семей умерших пенсионеров, но также подозреваются друзья и сожители этих людей. Как сообщает полиция, чтобы получить деньги, задержанные скрывали факт смерти пенсионеров и подделывали справки о нахождении гражданина в живых.

Один из подозреваемых в течение почти 20 лет незаконно получал пенсию, выдавая себя за девяностолетнего старика