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В Испании задержали 25 человек за мошенничество с пособиями по безработице на 4 млн евро

В Испании задержали 25 человек за мошенничество с пособиями по безработице на 4 млн евро Национальная полиция Испании задержала 25 человек по подозрению в мошенничестве на 4 млн евро с пособиями по безработице.
Другие страны
27 марта 2024 г. 19:56
В Испании задержали 25 человек за мошенничество с пособиями по безработице на 4 млн евро

Национальная полиция Испании задержала 25 человек по подозрению в мошенничестве на 4 млн евро с пособиями по безработице.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов Испании.

По их информации, среди подозреваемых четверо государственных служащих и четверо банковских работников. Задержанных обвиняют в причастности к "сети, занимавшейся обманом Государственной службы трудовой занятости населения".

Расследование началось в декабре 2022 года. Тогда полицейские выявили нарушения в деятельности некоторых работников, занимающихся оформлением пособий по безработице.

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