В Испании задержали 25 человек за мошенничество с пособиями по безработице на 4 млн евро

Национальная полиция Испании задержала 25 человек по подозрению в мошенничестве на 4 млн евро с пособиями по безработице.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов Испании.
По их информации, среди подозреваемых четверо государственных служащих и четверо банковских работников. Задержанных обвиняют в причастности к "сети, занимавшейся обманом Государственной службы трудовой занятости населения".
Расследование началось в декабре 2022 года. Тогда полицейские выявили нарушения в деятельности некоторых работников, занимающихся оформлением пособий по безработице.