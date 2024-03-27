В Испании задержали 25 человек за мошенничество с пособиями по безработице на 4 млн евро

В Испании задержали 25 человек за мошенничество с пособиями по безработице на 4 млн евро

Национальная полиция Испании задержала 25 человек по подозрению в мошенничестве на 4 млн евро с пособиями по безработице.

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