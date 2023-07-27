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В Испании задержали 17 человек за организацию договорных футбольных матчей

В Испании задержали 17 человек за организацию договорных футбольных матчей Национальная полиция Испании пресекла деятельность преступной группы, связанной с организацией договорных матчей на уровне Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
Другие страны
27 июля 2023 г. 15:29
В Испании задержали 17 человек за организацию договорных футбольных матчей

Национальная полиция Испании пресекла деятельность преступной группы, связанной с организацией договорных матчей на уровне Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили правоохранительные органы страны.

В расследовании приняли участие Европейское полицейское агентство (Европол) и испанская профессиональная футбольная лига. Задержаны 17 человек, в том числе игроков футбольной команды третьего дивизиона RFEF. Их подозревают в членстве в преступной организации, коррупции между физическими лицами в спортивной сфере, мошенничестве, отмывании денег и фальсификации документов.

Расследование началось в феврале 2023 года после получения нескольких извещений от разных букмекерских онлайн-контор. В них сообщалось о подозрениях в отношении многочисленных ставок, сделанных на конкретные результаты футбольных матчей.

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Версия на английском языке Spanish police nab 17 in match-fixing case

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