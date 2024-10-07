В Испании задержали 14 человек за мошенничество на сумму 182 млн евро

Правоохранительные органы Испании провели операцию по борьбе с мошенничеством в углеводородном секторе.

Правоохранительные органы Испании провели операцию по борьбе с мошенничеством в углеводородном секторе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство EFE.

Пока сообщается о 14 задержанных.

Отмечается, что подозреваемые входили в состав сети, которая за два года могла совершить махинации на 182 млн евро. Уже было проведено 11 обысков в домах и помещениях компаний в разных испанских провинциях, в том числе в Мадриде.

В прокуратуре обратили внимание на высокую сложность типа преступной структуры расследуемой группировки.