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В Испании задержали 14 человек за мошенничество на сумму 182 млн евро

В Испании задержали 14 человек за мошенничество на сумму 182 млн евро Правоохранительные органы Испании провели операцию по борьбе с мошенничеством в углеводородном секторе.
Другие страны
7 октября 2024 г. 17:47
В Испании задержали 14 человек за мошенничество на сумму 182 млн евро

Правоохранительные органы Испании провели операцию по борьбе с мошенничеством в углеводородном секторе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство EFE.

Пока сообщается о 14 задержанных.

Отмечается, что подозреваемые входили в состав сети, которая за два года могла совершить махинации на 182 млн евро. Уже было проведено 11 обысков в домах и помещениях компаний в разных испанских провинциях, в том числе в Мадриде.

В прокуратуре обратили внимание на высокую сложность типа преступной структуры расследуемой группировки.

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