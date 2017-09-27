В Испании задержали 11 россиян, подозреваемых в отмывании денег

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Испании задержаны 11 граждан России по подозрению в отмывании денег.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают правоохранительные органы Испании.

Гражданская гвардия Испании ликвидировала две преступные группировки, связанные с отмыванием денежных средств.

По информации, в провинции Малага проведены 18 обысков, в ходе которых было изъято большое количество наличных средств, компьютерное оборудование, документы, огнестрельное оружие, был наложен арест на 23 транспортных средства.

По версии правоохранительных органов, подозреваемые могли отмыть около 30 млн евро в Испании за последние годы.

"Среди задержанных числятся президент футбольного клуба "Марбелья" Александр Гринберг, а также Арнольд Тамм, тесно связанный с Семеном Могилевичем - одним из самых крупных преступников в мире", - подчеркивается в сообщении.