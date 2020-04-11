В Испании за сутки умерли 510 пациентов с коронавирусом

Жертвами нового типа коронавируса в Испании за минувшие сутки стали 510 человек, это самый низкий показатель с 23 марта. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Общее число жертв - 16 353. С начала эпидемии диагноз "коронавирус" был поставлен 161 852 пациентам, из них за последние 24 часа – 4,8 тысячи.

Выздоровели почти 60 тысяч человек. Таким образом, число активных случаев заражения составляет чуть более 86 тысяч.

Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после Италии и США) и на втором по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США).