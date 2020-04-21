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В Испании за сутки умерли 430 человек с COVID-19

​В Испании за сутки умерли 430 человек с COVID-19

За сутки в Испании скончались 430 человек с COVID-19, всего 21 282 жертвы.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает минздрав страны.   

Также отмечается, что  за сутки зафиксировано 3 968 новых случаев заболевания, всего 204 178

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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