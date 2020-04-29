В Испании за сутки умерли 325 зараженных коронавирусом

Число жертв коронавируса COVID-19 в Испании увеличилось за последние сутки на 325 человек. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Общее число жертв с начала эпидемии составило 24 275. За последние 24 часа при помощи тестов ПЦР выявлены 2 144 случая заражения, всего – 212 917. Число выздоровевших достигло почти 109 тысяч человек, за минувшие сутки – 6 399.

Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после США и Италии) и на втором по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США).

Режим повышенной готовности, введенный в Испании 14 марта, продлен до 9 мая включительно.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.