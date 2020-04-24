Наверх

В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 367 человек

​В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 367 человек

Бразилия

По меньшей мере 367 человек умерли за сутки в Испании из-за коронавируса нового типа. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пятницу в минздраве королевства.

Данный показатель стал самым низким с 20 марта. Антирекорд по смертности был зафиксирован в стране 1 апреля - тогда жертвами эпидемии за сутки стали 950 пациентов. 

Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 22 524. Всего в Испании было выявлено 219 764 случая заражения, по этому показателю она занимает второе место в мире. За 24 часа количество заболевших выросло на 6 740. Выздоровели с начала эпидемии 92 355 пациентов.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!