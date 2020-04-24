​В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 367 человек

Бразилия https://report.az/storage/news/8e530eb50abd5ed28a3e26790024a9fa/16a4e424-8d50-4009-a1d8-0385f816b4b1_292.jpg

По меньшей мере 367 человек умерли за сутки в Испании из-за коронавируса нового типа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пятницу в минздраве королевства.

Данный показатель стал самым низким с 20 марта. Антирекорд по смертности был зафиксирован в стране 1 апреля - тогда жертвами эпидемии за сутки стали 950 пациентов.

Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 22 524. Всего в Испании было выявлено 219 764 случая заражения, по этому показателю она занимает второе место в мире. За 24 часа количество заболевших выросло на 6 740. Выздоровели с начала эпидемии 92 355 пациентов.