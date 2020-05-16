В Испании за сутки от COVID-19 умерло минимальное число людей за два месяца

По меньшей мере 102 человека умерли за сутки в Испании из-за нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил в субботу минздрав королевства.

Этот показатель стал минимальным с середины марта. 15 мая было объявлено о 138 умерших. Антирекорд по смертности был зарегистрирован в Испании 1 апреля - тогда за 24 часа умерли 950 пациентов. Общее число летальных исходов с начала распространения инфекции в стране достигло 27 563. За день было выявлено 539 новых заболевших, общее количество инфицированных, обнаруженных при помощи ПЦР-тестов, достигло 230 698. Выздоровели 146 446 пациентов, этот показатель за день вырос на 1 663.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С середины марта в стране действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране.