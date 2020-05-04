​В Испании за сутки из-за COVID-19 умерли 164 человека

По меньшей мере 164 человека умерли за сутки в Испании из-за коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Минздрав королевства.

3 мая также было зафиксировано 164 летальных случая, что стало самым низким показателем за последние полтора месяца.

Антирекорд по смертности был зафиксирован в стране 1 апреля - тогда за сутки умерли 950 пациентов. Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 25 428.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.