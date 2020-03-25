В Испании за сутки более 700 человек умерли из-за коронавируса

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По меньшей мере 47 610 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в среду в Минздраве королевства.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Испании за сутки увеличилось почти на восемь тысяч человек, более 700 заболевших умерли только за один день.

По данным ведомства, умерли 3 434 человека, 5 367 пациентов выздоровели. Во вторник днем ведомство информировало о 39 673 заболевших и 2 696 жертвах эпидемии. Больше всего заразившихся обнаружено в автономном сообществе Мадрид (14 597). Таким образом, число летальных исходов и инфицированных в стране продолжает расти быстрыми темпами.

Ранее в Минздраве выражали мнение, что такая тенденция продолжится еще как минимум до конца текущей недели.