В Испании выявили почти 200 подтвержденных случаев оспы обезьян

Власти Испании подтвердили по меньшей мере 198 случаев заражения вирусом оспы обезьян в королевстве.

Власти Испании подтвердили по меньшей мере 198 случаев заражения вирусом оспы обезьян в королевстве.

Как передает Report, об этом сообщили в Минздраве страны.

"Институт здоровья Карлоса III подтвердил 198 положительных случаев", - уточнило ведомство. Ранее власти информировали о 186 заболевших.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.