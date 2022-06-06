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В Испании выявили почти 200 подтвержденных случаев оспы обезьян

В Испании выявили почти 200 подтвержденных случаев оспы обезьян Власти Испании подтвердили по меньшей мере 198 случаев заражения вирусом оспы обезьян в королевстве.
Другие страны
6 июня 2022 г. 22:53
В Испании выявили почти 200 подтвержденных случаев оспы обезьян

Власти Испании подтвердили по меньшей мере 198 случаев заражения вирусом оспы обезьян в королевстве.

Как передает Report, об этом сообщили в Минздраве страны.

"Институт здоровья Карлоса III подтвердил 198 положительных случаев", - уточнило ведомство. Ранее власти информировали о 186 заболевших.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.

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