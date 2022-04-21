В Испании выявили первый случай заражения сальмонеллой, связанный с Kinder

Первый случай заражения сальмонеллой, связанный с продукцией Kinder, был выявлен в Испании

Первый случай заражения сальмонеллой, связанный с продукцией Kinder, был выявлен в Испании.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает испанская газета Mundo.

Сообщается, что испанские органы здравоохранения расследуют два других возможных случая заражения сальмонеллой. Две недели назад Испанское агентство по безопасности пищевых продуктов и питанию выпустило приказ об отзыве некоторой продукции Kinder, изготовленной в Бельгии.

Прокуратура одной из бельгийских провинций расследует заражение сальмонеллой продукции линии Kinder на шоколадной фабрике Ferrero в муниципалитете Арлон. Ранее Агентство продовольственной безопасности Бельгии приостановило работу этого завода из-за многочисленных случаев сальмонеллеза.

Отмечалось, что речь идет о такой продукции, как Kinder Surprise, Kinder Surprise Maxi, Kinder Mini Eggs и Schoko-bons.