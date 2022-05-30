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В Испании выявили 30 случаев гепатита неизвестного происхождения

В Испании выявили 30 случаев гепатита неизвестного происхождения По меньшей мере 30 случаев острого гепатита неизвестного происхождения выявлено в Испании с начала года. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Минздраве Испании.
Другие страны
30 мая 2022 г. 15:00
В Испании выявили 30 случаев гепатита неизвестного происхождения

По меньшей мере 30 случаев острого гепатита неизвестного происхождения выявлено в Испании с начала года. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Минздраве Испании.

По его информации, власти страны в настоящий момент исследуют указанные случаи, из которых 24 приходятся на детей младше 10 лет. Наиболее распространенными симптомами у заболевших в Испании стали рвота, лихорадка и желтуха.

27 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что получила сообщения о выявлении у детей в различных странах 650 предполагаемых случаев гепатита неизвестного происхождения. Речь идет о заболевании, обнаруженном в 33 государствах. Источник и способ передачи потенциального возбудителя болезни пока не определен, поэтому вероятность дальнейшего распространения не может быть оценена, подчеркнули в ВОЗ.

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