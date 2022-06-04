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В Испании выявили 30 новых случаев заражения человека оспой обезьян

В Испании выявили 30 новых случаев заражения человека оспой обезьян Власти Испании подтвердили по меньшей мере 186 случаев заражения человека оспой обезьян в королевстве, всего за сутки было выявлено 30 новых эпизодов заболевания.
Другие страны
4 июня 2022 г. 05:16
В Испании выявили 30 новых случаев заражения человека оспой обезьян

Власти Испании подтвердили по меньшей мере 186 случаев заражения человека оспой обезьян в королевстве, всего за сутки было выявлено 30 новых эпизодов заболевания.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в минздраве страны.

"Институт здоровья Карлоса III подтвердил 186 положительных случаев", - уточнило ведомство. Днем ранее власти информировали о 156 заболевших.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.

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Версия на азербайджанском языке İspaniyada meymunçiçəyinə 30 yeni yoluxma qeydə alınıb

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