В Испании выявили 30 новых случаев заражения человека оспой обезьян

Власти Испании подтвердили по меньшей мере 186 случаев заражения человека оспой обезьян в королевстве, всего за сутки было выявлено 30 новых эпизодов заболевания.

Власти Испании подтвердили по меньшей мере 186 случаев заражения человека оспой обезьян в королевстве, всего за сутки было выявлено 30 новых эпизодов заболевания.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в минздраве страны.

"Институт здоровья Карлоса III подтвердил 186 положительных случаев", - уточнило ведомство. Днем ранее власти информировали о 156 заболевших.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.