В Испании выявили 120 случаев заражения оспой обезьян

Власти Испании подтвердили по меньшей мере 120 случаев заражения людей оспой обезьян в королевстве.

Власти Испании подтвердили по меньшей мере 120 случаев заражения людей оспой обезьян в королевстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в понедельник в Минздраве страны.

"Институт здоровья Карлоса III подтвердил 120 положительных случаев ортопоксвируса, поэтому они признаны подтвержденными случаями оспы обезьян", - уточнило ведомство. Ранее власти информировали о 98 инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.