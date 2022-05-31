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В Испании выявили 120 случаев заражения оспой обезьян

В Испании выявили 120 случаев заражения оспой обезьян Власти Испании подтвердили по меньшей мере 120 случаев заражения людей оспой обезьян в королевстве.
Другие страны
31 мая 2022 г. 05:58
В Испании выявили 120 случаев заражения оспой обезьян

Власти Испании подтвердили по меньшей мере 120 случаев заражения людей оспой обезьян в королевстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в понедельник в Минздраве страны.

"Институт здоровья Карлоса III подтвердил 120 положительных случаев ортопоксвируса, поэтому они признаны подтвержденными случаями оспы обезьян", - уточнило ведомство. Ранее власти информировали о 98 инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.

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Версия на азербайджанском языке İspaniyada meymunçiçəyi virusuna yoluxanların sayı 120 nəfərə çatıb

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