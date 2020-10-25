В Испании вводят особый режим из-за пандемии вплоть до мая

Правительство вводит запрет на свободное передвижение людей с 23:00 до 06:00

Правительство Испании одобрило новые ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, которые предусматривают введение комендантского часа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр королевства Педро Санчес.

"Я хочу проинформировать, что правительство только что объявило о введении режима повышенной готовности на территории всей страны, который вступает в силу этим вечером", - сказал глава кабмина. По его словам, "вводится запрет на свободное передвижение людей с 23:00 до 06:00". Региональным властям будет позволено вносить небольшие корректировки во временные интервалы. Эта мера не распространяется на Канарские острова.

"Наше предложение, которое должен будет обсудить и одобрить парламент, заключается в продлении действия режима повышенной готовности в течение шести месяцев, до 9 мая, - сказал Санчес.

С начала распространения коронавируса в Испании выявлено более 1 млн инфицированных, 34,7 тыс. пациентов умерли.