О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Испании введут обязательное ношение масок на улице

В Испании введут обязательное ношение масок на улице Правительство Испании вновь введет обязательное ношение масок на улице из-за роста числа инфицированных новым коронавирусом в стране.
Другие страны
23 декабря 2021 г. 05:59
В Испании введут обязательное ношение масок на улице

Правительство Испании вновь введет обязательное ношение масок на улице из-за роста числа инфицированных новым коронавирусом в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду пресс-служба кабмина.

Премьер Педро Санчес проводит встречу с региональными лидерами из-за пандемии, в ходе которой он заявил о необходимости "обязательного использования масок на открытом воздухе". "С 1 февраля 2022 года в рамках цифрового зеленого ковид-сертификата срок действия вакцинации составит девять месяцев с даты введения последней дозы", - отметили в кабмине.

В четверг Совет министров должен провести заседание, на котором одобрит эти инициативы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
21 декабря 2021 г. 04:43
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
20 декабря 2021 г. 12:24
Стал известен победитель Детского Евровидения - 2021
Стал известен победитель "Детского Евровидения - 2021"
19 декабря 2021 г. 21:36
Стоимость золота вновь снизилась
Стоимость золота вновь снизилась
20 декабря 2021 г. 19:45
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
22 декабря 2021 г. 05:11
Командующий корпусом Азербайджанской армии уволен в запас
Командующий корпусом Азербайджанской армии уволен в запас
17 декабря 2021 г. 11:36
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег
19 декабря 2021 г. 12:15
Сегодня пройдет конкурс песни Детское Евровидение-2021
ФотоСегодня пройдет конкурс песни "Детское Евровидение-2021"
19 декабря 2021 г. 11:00
В Баку на 22 улицах созданы 106 одноуровневых пешеходных переходов
В Баку на 22 улицах созданы 106 одноуровневых пешеходных переходов
20 декабря 2021 г. 11:18
В Азербайджан будет поставляться вода премиум-класса с частицами 24-каратного золота
В Азербайджан будет поставляться вода премиум-класса с частицами 24-каратного золота
17 декабря 2021 г. 12:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi