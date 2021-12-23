В Испании введут обязательное ношение масок на улице

Правительство Испании вновь введет обязательное ношение масок на улице из-за роста числа инфицированных новым коронавирусом в стране.

Правительство Испании вновь введет обязательное ношение масок на улице из-за роста числа инфицированных новым коронавирусом в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду пресс-служба кабмина.

Премьер Педро Санчес проводит встречу с региональными лидерами из-за пандемии, в ходе которой он заявил о необходимости "обязательного использования масок на открытом воздухе". "С 1 февраля 2022 года в рамках цифрового зеленого ковид-сертификата срок действия вакцинации составит девять месяцев с даты введения последней дозы", - отметили в кабмине.

В четверг Совет министров должен провести заседание, на котором одобрит эти инициативы.