В Испании вступает в силу закон об амнистии каталонских сепаратистов

Закон о амнистии причастных к каталонскому сепаратистскому процессу вступает в силу после его публикации в официальном правительственном вестнике Испании.

Закон о амнистии причастных к каталонскому сепаратистскому процессу вступает в силу после его публикации в официальном правительственном вестнике Испании.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Закон, под действие которого могут подпасть около 370 человек, удалось одобрить среди прочего благодаря поддержке партии "Вместе за Каталонию" экс-лидера испанского региона Карлеса Пучдемона.

Инициатива была зарегистрирована в парламенте около полугода назад Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП) премьер-министра Педро Санчеса. За реализацию закона будут отвечать суды.