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В Испании временно закрыли пляж из-за трех акул у берега

В Испании временно закрыли пляж из-за трех акул у берега Пляж Паталавака (остров Гран-Канария) был временно закрыт из-за присутствия недалеко от берега акулы-молота и двух ее детенышей.
Другие страны
10 июля 2023 г. 17:43
В Испании временно закрыли пляж из-за трех акул у берега

Пляж Паталавака (остров Гран-Канария) был временно закрыт из-за появления недалеко от берега акулы-молота и двух ее детенышей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила газета Periodico.

По ее информации, спасатели разрешили отдыхающим купаться у берега только "до уровня колен". Размер взрослой особи, предположительно акулы-молота, достигает двух метров.

Красный флаг несколько раз поднимался на пляже острова Гран-Канария еще с четверга, когда были замечены два катрана. Тогда ограничительные меры были введены для защиты самих акул, поскольку люди представляли для них опасность.

Большинство акул, встречающихся у берегов Канарских островов, как правило, безвредны для человека, однако люди часто преследуют этих рыб на лодках, чтобы заснять видео, чем немало их пугают. Молоты в поисках пищи часто выплывают на отмели, где могут находиться люди. Они особенно агрессивны в период появления потомства, поскольку самки обучают детенышей охоте в прибрежных зонах.

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